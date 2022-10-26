انقذوا ابنى من التشرد في الشوارع .. ومكافأة مالية لمن يعثر عليه

تغيّب الشاب محمد أنور شعلان، البالغ من العمر 24 عاماً، عن منزله فى بنها بمنشية النور خلف مطحن 23 يوليو أمام مكتبة حرفوش التابع لمحافظة القليوبية، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد المواطن محمد أنور شعلان، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "إن نجلي البالغ من العمر 24 عامًا تغيب عن المنزل فى بنها بمنشية النور خلف مطحن 23 يوليو أمام مكتبة حرفوش التابع لمحافظة القليوبية، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم 24/1/2021".

وتابع: "لو قابلك ابنى محمد أنور صوره وابعت على الواتس ياريت عشان خاطر ربنا تخلى بالك وحضرتك ماشي فى الطريق يمكن تكون سبب لإنقاذه من التشرد بالشوارع ابنى محمد حاصل على بكالوريوس وشهادات تقديرية تعليمية ورياضية وحصلت له أزمة نفسية وخرج من البيت ومرت الأيام والشهور عليه ووصلنا للسنة" .

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وعرض الأب "مكافأة مالية لمن يعثر عليه" عشان لسه متمسكين بكل خيط أمل يساعدنا إننا نلاقي ابننا، وأملنا في ربنا كبير.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01270706715

01555450616

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل .

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية .

ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.