عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا

ناظم الزهاوي رئيسا
ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا

اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا. 

وقال الحزب في تغريدة علي “تويتر”: “تم تعيين ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين. وظيفة الرئيس تعني بالأنشطة الإدارية داخل الحزب وإدارة مقره خلافا لدوره السياسي الذي يتولاه زعيم الحزب”. 

وأوضحت صحيفة “التلجراف” أن منصب الزهاوي الجديد يعني أنه سيواصل العمل مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك خلف الكواليس، لكنه لن يكون مسؤولا عن وزارة معينة.

وبالأمس، تم انتخب سوناك زعيما لحزب المحافظين، وعلى هذا النحو، أصبح رئيسا للوزراء، لعدم وجود منافسين آخرين.

هل يستمر دعم بريطانيا لـ أوكرانيا بعد فوز سوناك برئاسة الوزراء؟

منافسته الخاسرة.. سوناك يعيد تعيين بيني موردنت كرئيسة لـ العموم

وعين الملك تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، رسميا سوناك في المنصب وطلب منه تشكيل حكومة. 

وأصبح سوناك ثالث رئيس وزراء للبلاد في عام 2022. 

في يوليو، أعلن الزعيم آنذاك بوريس جونسون نيته التنحي بعد اتهامات بانتهاك قواعد فيروس كورونا وادعاءات الاعتداء الجنسي بحق نائبه، ويب كريستوفر بينشر.

بريطانيا فيروس كورونا بوريس جونسون كورونا حزب المحافظين الزهاوي سوناك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

موضوعات متعلقة

بسبب التجارب النووية .. أمريكا تهدد كوريا الشمالية بعواقب وخيمة

رئيس الشيشان: أوكرانيا جزء من أراضي روسيا.. وسنهاجم في كل مكان

روسيا تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وتراجع ملحوظ لـ الدولار الأمريكي عالميا

تطور خطير.. روسيا تحذر من اقتراب الناتو من الصدام المباشر معها

هل يستمر دعم بريطانيا لـ أوكرانيا بعد فوز سوناك برئاسة الوزراء؟

المخاوف تتصاعد.. البابا فرانسيس يدعو إلى إنهاء الكابوس النووي

مسئول أمريكي يكشف عن تطورات مقلقة بشأن الترسانة النووية الروسية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شتيمة وضرب وضرة.. سميرة في دعوى طلاق: زوجي خان الأمانة

لأول مره منذ أسبوعين .. ارتفاع سعر الدولار اليوم

بسبب الطقس السيئ .. جامعة حلوان الاهلية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة

مش هتصدق.. فستان درة في السعودية يثير الجدل| سعر خرافي

الجامعات الأهلية.. ترفع من جودة المنظومة وتحقق 5 أهداف للدولة والطلاب

إشبيلية يفوز على كوبنهاجن 3-0 في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راحة فورية وبدون مسكنات.. وصفة خارقة للتخلص من آلام الظهر بلمح البصر

بعد هجومها على شيرين ودفاعها عن حسام حبيب..صور أثارت الجدل لـ بسمة وهبة..شاهد

شبه بعض.. فساتين نانسي عجرم و نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا

سناك لطفلك صحى.. طريقة عمل الذرة المقرمشة فى دقائق

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ