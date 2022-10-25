رسميا.. ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا

اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا.

وقال الحزب في تغريدة علي “تويتر”: “تم تعيين ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين. وظيفة الرئيس تعني بالأنشطة الإدارية داخل الحزب وإدارة مقره خلافا لدوره السياسي الذي يتولاه زعيم الحزب”.

وأوضحت صحيفة “التلجراف” أن منصب الزهاوي الجديد يعني أنه سيواصل العمل مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك خلف الكواليس، لكنه لن يكون مسؤولا عن وزارة معينة.

وبالأمس، تم انتخب سوناك زعيما لحزب المحافظين، وعلى هذا النحو، أصبح رئيسا للوزراء، لعدم وجود منافسين آخرين.

وعين الملك تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، رسميا سوناك في المنصب وطلب منه تشكيل حكومة.

وأصبح سوناك ثالث رئيس وزراء للبلاد في عام 2022.

في يوليو، أعلن الزعيم آنذاك بوريس جونسون نيته التنحي بعد اتهامات بانتهاك قواعد فيروس كورونا وادعاءات الاعتداء الجنسي بحق نائبه، ويب كريستوفر بينشر.