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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيارات شفط مياه الأمطار تواصل عملها في القناطر الخيرية |شاهد

صدى البلد

توجهت شركة المياه والصرف الصحي على الفور بمدينة القناطر الخيرية بسيارات شفط مياة الأمطار التي تعيق حركة السير والمرور، بعد أجواء شهدتها كافة أنحاء الجمهورية من الطقس المتقلب.

ورصدت عدسة صدى البلد تمركز سيارات شفط المياه من شارع الحرية بمدينة القناطر، لحل أزمة تراكمات المياه في حالة استمرار الأمطار.

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رئيس مياه القاهرة يتابع أعمال شفط الأمطار بمحور المشير

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تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية

وكشف مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط سقوط الأمطار على جميع المحافظات خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

سقوط أمطار
وقال مركز التنبؤ بالفيضان، إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا على شمال الصعيد وجنوب الجيزة وتمتد إلى خليج السويس وسيناء وتقل شدتها على شرق الدلتا وقد تمتد إلى القاهرة، وذلك خلال ساعات يوم غد الثلاثاء 25 أكتوبر.

وأوضح مركز التنبؤ بالفيضان، خلال بيان له اليوم بسقوط الأمطار، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وخليج السويس ومحافظات الوجة البحري، وذلك يوم الأربعاء 26 أكتوبر.

يوم الخميس 27 أكتوبر ، من المتوقع عدم سقوط أمطار على المحافظات .

وحذر مركز التنبؤ بالفيضان من إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي تقع بسبب الأمطار الغزيرة والمتوسطة والتي قد تؤدي إلي السيول ببعض المناطق حسب الطبيعة الطيبوغرافية لهطول الأمطار.

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القناطر الخيرية سقوط الأمطار الصرف الصحى مدينة القناطر الخيرية شركة المياه والصرف الصحى خرائط سقوط الأمطار

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