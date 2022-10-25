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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية

تمركز سيارات شفط
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الأمطار المحتملة والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

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وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق  على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.
 

تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية
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