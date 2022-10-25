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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بحل شكوى أهالي المواطنين

لقاء المواطنين مع
لقاء المواطنين مع محافظ المنوفية


التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من  أهالى عزبة عبدالقوى محرم التابعة لقرية عمروس مركز الشهداء.

حيث استمع المحافظ إلى شكواهم بخصوص انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة بإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالى.

كما استمع المحافظ إلى أهالى عزبة ساحل ساقية  المنقدى  بأشمون ، يلتمسون عمل مواسير على ترعة ساحل ساقية المنقدى  لرفع المعاناة عن أهالى العزبة في ري أراضيهم.

وقد أجري المحافظ اتصالا هاتفيا برئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم .


جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعددمن المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

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ووجه المحافظ المستشار الهندسي بإدراج شارع الصرفي بالحى الغربي بشبين الكوم ضمن الخطة الاستثمارية القادمة للمحافظة ، وذلك استجابة لمطالب الأهالى بتطوير الشارع لتسهيل الحركة عليه، مؤكدا حرص المحافظة على رفع كفاءة الشوارع والطرق بالمحافظة والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.


كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلب معلمة من ذوى الهمم بمدرسة السادات الثانوية بميت أبو الكوم مركز تلا تلتمس انتدابها من توجيه فلسفة إلى توجيه مكتبات مراعاة لظروفها الصحية، والعرض عليه، وكذا طلب معلمة أخري بإدارة منوف التعليمية تلتمس انتدابها للتدريس بجامعة السادات يوم السبت من كل اسبوع، مؤكدا أنه لامانع فى ضوء الضوابط وبما لايؤثر على سير العمل.


كما تضمن اللقاء طلب مسئولى أحد الأكاديميات  للتلمذة الصناعية بشبين الكوم بترخيص الأكاديمية لمنح دبلوم تلمذة صناعية 3 سنوات معادل من وزارة التربية والتعليم برقم 92 لسنة 1968.

وقد أحال المحافظ الطلب إلى المستشار القانونى لدراسته بالتنسيق مع التربية والتعليم والوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم ، والعرض عليه.


ووجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم بدراسة طلب مواطن يلتمس تجديد رخصة الكشك الخاص به، والعرض عليه، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لأحد الحالات الإنسانية بناحية كفر الباجور مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

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