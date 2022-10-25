رئيس جامعة بني سويف: تعليق كافة أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها غدا الأربعاء

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تعليق كافة أعمال الإمتحانات غدا الأربعاء نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصا من الجامعة علي مصلحة أبنائها الطلاب.

وتقرر تعليق كافة أعمال الامتحانات التي تجري غدا الأربعاء الموافق 26 أكتوبر سواء في مرحلة الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس والليسانس علي مستوي جميع كليات ومعاهد الجامعة علي أن تقوم إدارة الكليات بتحديد مواعيدها وإعلان الطلاب بها في وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أعلن رفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفيات جامعة بنى سويف لمواجهة موجة الطقس السيئ وذلك بأقسام الطوارئ





والرعاية المركزة، وغرف العمليات ، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، والتأكيد علي ضرورة تواجد كافة التخصصات الطبية، وفرق التمريض على مدار 24 ساعة.