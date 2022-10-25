عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: تعليق كافة أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها غدا الأربعاء

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تعليق كافة أعمال الإمتحانات غدا الأربعاء نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصا من الجامعة علي مصلحة  أبنائها الطلاب.

 

 وتقرر  تعليق  كافة أعمال الامتحانات التي تجري غدا الأربعاء الموافق  26 أكتوبر سواء في مرحلة الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس والليسانس علي مستوي جميع كليات ومعاهد الجامعة  علي أن تقوم إدارة الكليات بتحديد مواعيدها وإعلان الطلاب بها في وقت لاحق.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أعلن رفع حالة الطوارئ القصوي  بمستشفيات جامعة بنى سويف  لمواجهة موجة الطقس السيئ وذلك بأقسام الطوارئ
 

رئيس جامعة بني سويف يعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

إطلاق برنامج تدريب المهارات المهنية والحياتية بـ خدمة اجتماعية بني سويف


والرعاية المركزة، وغرف العمليات ، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، والتأكيد علي ضرورة تواجد كافة التخصصات الطبية، وفرق التمريض على مدار 24 ساعة.

بني سويف الرعاية المركزة جامعة بنى سويف حالة الطوارئ الاحوال الجوية رئيس جامعه بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

النائب العام يأمر بالتحقيق في منشورات من يدعى البرنس المصري عبر مواقع التواصل

احتمال كبير.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي للدوري المصري

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة وبرق ورعد علي قري ومراكز محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء لسوء حالة الطقس

بينهن شقيقتان..مصرع 4 سيدات صعقا بالكهرباء في بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بنقل طفل مصاب بحروق لأحد المراكز المتخصصة

رئيس جامعة بني سويف يعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

محافظ بني سويف: المدارس الفنية العسكرية ترفع روح الإنتماء

محافظ بني سويف يرفع درجة الاستعدادات للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام العمل بمنظومة العيادات المسائية للتأمين الصحي

ترشيحاتنا

روسيا تقدم شكوى ضد أوكرانيا وأمريكا في الأمم المتحدة بسبب المختبرات البيولوجية

ميلان يكتسح دينامو زغرب الكرواتي برباعية في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يكتسح مكابي حيفا بسباعية ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

شهر بفندق 5 نجوم في مصر.. خطة البريطانيين للهروب من فواتير الشتاء

السعودية.. شاهد| فقرة فريدة بحفل افتتاح “دافوس الصحراء” تلفت الأنظار

التلميذ ينعى أستاذه.. أشرف نبيل: فريد الديب سيظل علما من أعلام المحاماة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يستحم منذ 94 عاما.. لماذا لم يدخل أقذر رجل في العالم موسوعة جينيس

خفيف منعش.. طبق سلطة عير تقليدي

للوقاية من الأمراض.. 4 أشياء احرص عليها بعد التعرض للأمطار

من رفوف المطبخ.. مكون خارق يعالج 3 أمراض

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ