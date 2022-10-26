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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

توصيات المؤتمر الاقتصادي.. السيسي لا يعرف النوم لتوفير حياة كريمة للمصريين

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

شهدت اليوم الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث، حيث قام بإعلانها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني.

المؤتمر الاقتصادي

توصيات المؤتمر الاقتصادي

  • ضرورة استمرار العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
  • سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
  • أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
  • العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
  • إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
  • توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
  • تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
نقيب الأطباء البيطريين يخاطب الحكومة والبرلمان لتوفير درجات للتعيين - اليوم السابع
خالد سليم

حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للشعب المصري

ومن جانبه ثمن الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ختام المؤتمر الاقتصادى بعدم تحميل المواطن أى أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة التى يمر بها العالم وأثرت على كل الدول بما فيها الدول الكبرى، وتوفير أقصى درجات الدعم والمساندة للفئات الاكثر تأثرا.

وأضاف سليم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التصريحات تدل على حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للشعب المصري، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، والعمل على تفادى تأثيرات الأزمة العالمية التى يعنى منها كل دول العالم، ويؤكد الرئيس دائما انحيازه للمواطن البسيط وأصحاب المعاشات ورفع الأعباء الصعبة التى نتجت عن الأزمة العالمية عنهم.

وأكد سليم على أن توصيات المؤتمر الاقتصادي التى وجه رئيس الحكومة بتنفيذها، تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات ووضع حلول لمشكلات قطاع الصناعة  ووضع رؤية الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وأيضا توصيف وتحليل كل ما يعوق التنمية الاقتصادية و التضخم وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص.

وأوضح نقيب عام الأطباء البيطريين أن توجيه الرئيس السيسى بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وتكاملها مع مخرجات الحوار الوطني، تخدم اقتصاد مصر والمواطن و مجتمع الأعمال وتدعم قواعد الاقتصاد المصرى ،وترفع  الوعي المجتمعى وتغلق الأبواب أمام الشائعات وتدعم الانتماء الوطني، وتحقق الوئام المجتمعى وتقدم مصر اقتصاديا واجتماعيا وتحسين معيشة المواطن المصرى.

المؤتمر الاقتصادي توصيات المؤتمر الاقتصادي خالد سليم السيسي مظلة الحماية الإجتماعية قطاع الصناعة التنمية الاقتصادية

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