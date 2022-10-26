بتحسينات جديدة .. مازدا تكشف عن طرازها MX5 موديل 2023 | صور

كشفت شركة مازدا اليابانية عن تحديثات لسيارة MX 5 موديل 2023 ، تشمل الحواف وإضافة ظل رملي زركون في لوحة الألوان، حيث أن طراز برايم لاين متاح الأن بمحرك صغير سعة 1500 سي سي، وينتج 132 حصان.

مازدا MX5 موديل 2023

تأتي سيارة مازدا MX5 موديل 2023 بعجلات معدنية مقاس 16 بوصة مطلية باللون الأسود ، ومرايا باللون الأسود بيانو، ومقاعد مدفأة ومنجدة بقطعة قماش سوداء مع خياطة فضية، وتكييف هواء، و6 مكبرات صوت، ونظام Kinematic Posture Control القياسي بكل الطرازات .

مازدا MX5 موديل 2023

تقدم سيارة مازدا MX 5 S بتنجيد من الجلد الأسود المثقوب، وعجلات ألمنيوم مقاس 16 بوصة، ومرايا بلون الهيكل، ومصابيح أمامية تلقائية، ومساحات أوتوماتيكية، وعدد من ADAS.

مازدا MX5 موديل 2023

وتتوافر سيارة Exclusive Line بمحرك سعة 2000 سي سي ،ينتج 184 حصان، ومدعوم بناقل حركة مانيوال مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق، ودعامة أمامية، ومخمدات من طراز Bilstein، وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة.

تحتوي سيارة مازدا أم اكس 5 بمحرك أكثر قوة و عجلات BBS معدنية Gun Metallic مقاس 17 بوصة، وألواح الألمنيوم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وشعار MX-5 المطلي باللون الأحمر، وملاقط بريمبو ، ومفروشات جلد نابا ذات الأحجار الخفيفة المثقبة.

مازدا MX5 موديل 2023



تبدا أسعار مازدا MX-5 موديل 2023 بـ 31292 دولار وتصل إلي 39.040 دولار، وسعر مازدا رودستر 39.040 دولار، وسيتم تسليم السيارة في مارس 2023.