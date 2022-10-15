مازدا تقدم سيارة CX-60 موديل 2023 بمحرك هجين ديزل وبنزين| صور

قدمت العلامة التجارية اليابانية مازدا سيارة CX-60 الجديدة في مارس الماضي بمحرك 2.5 لتر بنزين مدعوم بمحرك كهربائي يضخ قوة إجمالية تصل الى 323 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 500 نيوتن متر.
وأضافت مازدا إصدارا آخر يعمل بالديزل 3.3 لتر 6 سلندر بقوة 251 حصان وعزم 550 نيوتن متر، مما يجعلها أقوى سيارة طريق على الإطلاق أنتجتها شركة تصنيع السيارات اليابانية.
كما سيتم تقديم زوج من المحركات ذات الستة أسطوانات أولها هو محرك توربيني e-SkyactiveD سعة 3.3 لتر مع نظام هجين خفيف بقدرة 48 فولت ، وهو جيد لـ 187 كيلو واط (251 حصان) عند 3750 دورة في الدقيقة و 550 نيوتن متر (406 رطل قدم) من عزم الدوران بين 1500 و 2400 دورة في الدقيقة .
ستقدم مازدا أيضًا محرك توربيني يعمل بالبنزين سعة 3.3 ليتر يضخ قوة تصل الى 209 كيلوواط (280 حصان) عند 5000 دورة في الدقيقة و 450 نيوتن متر (332 رطل قدم) من عزم الدوران بين 2000 و 3500 دورة في الدقيقة.
تعمل جميع المحركات الثلاثة جنبًا إلى جنب مع ناقل حركة أوتوماتيكي Skyactiv-Drive ثماني السرعات مع نظام i-Activ للدفع الرباعي المتحيز للخلف.
ستتوفر ثلاث فئات من الطرازات في أستراليا، وهي Evolveو GTو Azami، وستأتي جميع الفئات الثلاث مع ميزات قياسية مثل Apple CarPlayاللاسلكي و Android Auto، وشحن الهاتف اللاسلكي، وباب خلفي يعمل بالكهرباء، ومرايا خارجية تعمل بالكهرباء مع وظائف الطي التلقائي، والتدفئة، والتعتيم التلقائي، ودخول متقدم بدون مفتاح.
أكدت مازدا انه سيتم تقديم السيارة بعجلات تتراوح ما بين 18 بوصة و 20 بوصة، وسيتم تقديم لون أبيض جديد يطلق عليه اسم Rhodium ، في جميع الفئات.
سيتم الإعلان عن المواصفات الكاملة لسيارة Mazda CX-60 في وقت لاحق من هذا العام.