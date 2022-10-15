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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا تقدم سيارة CX-60 موديل 2023 بمحرك هجين ديزل وبنزين| صور

مازدا CX-60
مازدا CX-60

قدمت العلامة التجارية اليابانية مازدا سيارة CX-60 الجديدة في مارس الماضي بمحرك 2.5 لتر بنزين مدعوم بمحرك كهربائي يضخ قوة إجمالية تصل الى 323 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 500 نيوتن متر. 

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مازدا CX-60

وأضافت مازدا إصدارا آخر يعمل بالديزل 3.3 لتر 6 سلندر بقوة 251 حصان وعزم 550 نيوتن متر، مما يجعلها أقوى سيارة طريق على الإطلاق أنتجتها شركة تصنيع السيارات اليابانية.

مازدا CX-60

كما سيتم تقديم زوج من المحركات ذات الستة أسطوانات أولها هو محرك توربيني e-SkyactiveD سعة 3.3 لتر مع نظام هجين خفيف بقدرة 48 فولت ، وهو جيد لـ 187 كيلو واط (251 حصان) عند 3750 دورة في الدقيقة و 550 نيوتن متر (406 رطل قدم) من عزم الدوران بين 1500 و 2400 دورة في الدقيقة . 

مازدا CX-60

ستقدم مازدا أيضًا محرك توربيني يعمل بالبنزين سعة 3.3 ليتر يضخ قوة تصل الى 209 كيلوواط (280 حصان) عند 5000 دورة في الدقيقة و 450 نيوتن متر (332 رطل قدم) من عزم الدوران بين 2000 و 3500 دورة في الدقيقة.

 

تعمل جميع المحركات الثلاثة جنبًا إلى جنب مع ناقل حركة أوتوماتيكي Skyactiv-Drive ثماني السرعات مع نظام i-Activ للدفع الرباعي المتحيز للخلف.

مازدا CX-60

ستتوفر ثلاث فئات من الطرازات في أستراليا، وهي Evolveو GTو Azami، وستأتي جميع الفئات الثلاث مع ميزات قياسية مثل Apple CarPlayاللاسلكي و Android Auto، وشحن الهاتف اللاسلكي، وباب خلفي يعمل بالكهرباء، ومرايا خارجية تعمل بالكهرباء مع وظائف الطي التلقائي، والتدفئة، والتعتيم التلقائي، ودخول متقدم بدون مفتاح.

مازدا CX-60

أكدت مازدا انه سيتم تقديم السيارة بعجلات تتراوح ما بين 18 بوصة و 20 بوصة، وسيتم تقديم لون أبيض جديد يطلق عليه اسم Rhodium ، في جميع الفئات.

 

سيتم الإعلان عن المواصفات الكاملة لسيارة Mazda CX-60 في وقت لاحق من هذا العام.

مازدا CX-60 كهربائى i-Activ مازدا CX-60 mazda

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