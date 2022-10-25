بسبب أوكرانيا.. أمريكا ترحب بخطوات جديدة من السعودية |تفاصيل

رحب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بخطوات اتخذتها المملكة العربية السعودية لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحفية: "لاحظنا منذ قرار أوبك+ خفض الإنتاج أن المملكة العربية السعودية صوتت ضد روسيا في الأمم المتحدة، وتعهدت أيضًا بتقديم 4 ملايين دولار لدعم إعادة الإعمار والاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا".

ومنذ قليل، أعلن البيت الأبيض، أنه لا توجد خطط حتى الآن لإجراء اتصال أو تنظيم لقاء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت كارين جان بيير في تصريحات للصحفيين، إنه “لا توجد خطط لإجراء اتصال محتمل بين بايدن وبوتين أو إجراء لقاء على هامش قمة العشرين المقبلة”.