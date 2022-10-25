البيت الأبيض: بايدن لن يعقد لقاءات مع بوتين على هامش قمة العشرين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط حتى الآن لإجراء اتصال أو تنظيم لقاء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير في تصريحات للصحفيين، إنه لا توجد خطط لإجراء اتصال محتمل بين بايدن وبوتين أو إجراء لقاء على هامش قمة العشرين المقبلة.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من البابا فرنسيس أن يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبالبطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل وبالرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل "تعزيز عملية السلام" في أوكرانيا، وفق ما أوردت مجلة “لو بوان” الفرنسية.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تجلس الولايات المتحدة حول الطاولة من أجل تعزيز عملية السلام في أوكرانيا".

واعتبر أن "جو بايدن لديه علاقة ثقة حقيقية مع البابا"، متابعًا "يمكن للبابا التأثير عليه من أجل إعادة المشاركة الأمريكية في هايتي وأوكرانيا".