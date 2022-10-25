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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عياش يوقف حفله بالموسيقى العربية بسبب معجبة

صورة من الحفل
صورة من الحفل

أوقف رامي عياش حفله المقام في مهرجان الموسيقى اليوم على المسرح الكبير بسبب معجبة طالبته بإهداء أغنية لها.

وقال رامي عياش: "هدوء يا شباب نشوف فيه ايه" وطلبت المعجبة من رامي بأني يهديها أغنية باسمها بعد إيقافه الحفل ولبى طلبها. 

 

وقررت إدارة دار الأوبرا المصرية نقل حفل الفنان رامي عياش، والمطربة عفاف راضي المقرر إقامته خلال دقائق إلى المسرح الكبير، بدلا من مسرح النافورة بسبب الأمطار. 

 

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

ويقام مساء الخميس 27 أكتوبر اربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية تبدا جميعها فى الثامنة مساء. فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان الكبير مدحت صالح  بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر ، يسبقه فاصلا للنجمة اللبنانية ديانا حداد التى تشارك لأول مرة فى الفعاليات ويصاحبها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وسام خصاف اضافة الى فقرة موسيقية لعازف البوق السوري رامي إبراهيم . 

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من مؤلفات الطرب العربي . 

ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا للفرقة الوطنية السعودية والكورال بقيادة المايسترو مهند طلال . ويستقبل مسرح سيد درويش" اوبرا الإسكندرية " حفلاً للفنان اللبناني رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود يسبقه فاصلا غنائيا لكل من رضوي سعيد ، مؤمن خليل ووليد حيدر. 

وتتواصل فى الرابعة عصرا على المسرح الصغير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء .

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