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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حافز ضريبي وإلغاء الاعتمادات المستندية.. أخبار سارة من وزير المالية للصناع والمستثمرين

وزير المالية
وزير المالية

أكد محمد معيط وزير المالية، أن قانون الاستثمار به عدة صناعات ومناطق  تسمى المنطقة أ والمنطقة ب تتواجد بها عدة صناعات، مضيفا:" هناك عدة حوافز للاستثمار".

 

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وقال محمد معيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لو المستثمر متواجد في المنطقة أ  سيتم خصم 50 % من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي ولو المستثمر في  المنطقة ب يتم خصم 30 % ".

 

 وأضاف محمد معيط :"   سيكون هناك صناعات نستهدفها نعطيها 55% من الضريبة المستحقة عليها ونردها له في صورة حافز ضريبي". 

 

 واكمل محمد معيط :"  الرئيس السيسي تحدث عن ملف الاعتمادات المستندية  وتحدث عن انتهاء الإعتمادات المستندية خلال شهرين ".

 

ولفت محمد معيط :" رئيس الوزراء اكد انتهاء  الاعتمادات المستندية خلال شهرين،  وهذه خطوة طالب بها الصناعة والتجارة في مصر ".

 

 وتابع محمد معيط :"  الموجة التضخمية احد التحديات التي تواجهنا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ".

المالية محمد معيط الاعتمادات حافظ ضريبي اخبار التوك شو

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