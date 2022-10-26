حافز ضريبي وإلغاء الاعتمادات المستندية.. أخبار سارة من وزير المالية للصناع والمستثمرين

أكد محمد معيط وزير المالية، أن قانون الاستثمار به عدة صناعات ومناطق تسمى المنطقة أ والمنطقة ب تتواجد بها عدة صناعات، مضيفا:" هناك عدة حوافز للاستثمار".

وقال محمد معيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لو المستثمر متواجد في المنطقة أ سيتم خصم 50 % من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي ولو المستثمر في المنطقة ب يتم خصم 30 % ".

وأضاف محمد معيط :" سيكون هناك صناعات نستهدفها نعطيها 55% من الضريبة المستحقة عليها ونردها له في صورة حافز ضريبي".

واكمل محمد معيط :" الرئيس السيسي تحدث عن ملف الاعتمادات المستندية وتحدث عن انتهاء الإعتمادات المستندية خلال شهرين ".

ولفت محمد معيط :" رئيس الوزراء اكد انتهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين، وهذه خطوة طالب بها الصناعة والتجارة في مصر ".

وتابع محمد معيط :" الموجة التضخمية احد التحديات التي تواجهنا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ".