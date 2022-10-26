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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحب لا يعرف المستحيل.. شاب 19 عاما يتزوج عجوزا تبلغ 56 سنة بتايلاند

صبي يتزوج من عجوز
صبي يتزوج من عجوز

هنالك العديد من القصص باسم الحب تصل الى مدى أبعد من الخيال واستيعاب العقل، مثل هذه القصة التي انتشرت مؤخرًا لصقي صبي في سن المراهقة ارتبط بعجوز في سن جدته في تايلاند على الرغم من فارق السن الذي يبلغ 37 عامًا.

للوهلة الأولى، قد يعتقد معظم الناس أن وتيتشاي البالغ من العمر 19 عامًا هو حفيد جانلا البالغة من العمر 56 عامًا أو حتى ابنها، ومع ذلك، فإن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك، فهما في الواقع  زوجان وكانا يتواعدان منذ عامين.

التقى Wuthichai بـ Janla عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، بعد انتقاله الأخير إلى جوار منزل عائلته في منطقة أكات أمنواي في مقاطعة ساخون ناخون في تايلاند.

بداية العلاقة

وقع لقاؤهما الأول عندما طلبت جانلا مساعدة وتيتشاي في تنظيف منزلها، فمضى قدمًا لمساعدتها، وأثناء عملية نقل نباتات الأصيص والقيام بالأعمال المنزلية للمرأة بانتظام، قامت صداقة بين الصبي والجدة.

وأعلنا عن علاقتهما الرومانسية لعائلاتهما فقط في بداية هذا العام، وتصدرت قصة حبهما عناوين الصحف في تايلاند منذ ذلك الحين.

تايلاند عجوز صبي قصة حب رومانسية الرومانسية تنظيف منزل

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الحب لا يعرف المستحيل.. شاب 19 عاما يتزوج عجوزا تبلغ 56 سنة بتايلاند

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