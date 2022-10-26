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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد رحيله.. من هو الدكتور رشاد برسوم صاحب النيل والتقديرية

رائد علاج أمراض الكلي
رائد علاج أمراض الكلي الدكتور رشاد برسوم

نعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بكافة تشكيلاتها العلمية والإدارية العالم الجليل الأستاذ الدكتور رشاد برسوم، الأستاذ المتفرغ والرئيس الأسبق لأقسام الأمراض الباطنة بطب قصر العيني، ومؤسس مركز القصر العيني لأمراض الكلى والديلزة بجامعة القاهرة، وعضو مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي.

الراحل عضو اللجنة العليا للجوائز، والرئيس الأسبق للجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم تقلد رئيس اللجنة المركزية للبورد القومي المصري، وكان الدكتور رشاد برسوم محررا أو مؤلفا لفصول في ٤٢ كتاباً مرجعياً دولياً و ٢٠٠ بحث عن أمراض الكلى.

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وحصل الفقيد على جائزة النيل والجائزة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، كما حصل أيضاً على عدة جوائز دولية أهمها الجائزة الدولية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلي وجائزة روسكو روبنسون للجمعية الدولية لأمراض الكلي.

وكان برسوم الرئيس المؤسس للاتحاد الإفريقي لأمرض الكلى والرئيس الأسبق لكلاٍ من الجمعيتين المصرية والعربية لأمراض وزراعة الكلي، والسكرتير العام الأسبق للجمعية الدولية لأمراض الكلي ومدير البرنامجين الدوليين للبعثات والتآخي بين مراكز الكلي.

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