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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عُثر عليه ميتا في شقته.. وفاة الشاعر الشاب ممدوح فوزي

وفاة الشاعر ممدوح
وفاة الشاعر ممدوح فوزي

غيب الموت الشاعر الشاب ممدوح فوزي الشرقاوي، عصر اليوم، والذي توفي بشكل مفاجئ دون إصابته بأي مرض مزمن.

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ونعته دار دون للنشر والتوزيع في بيان: "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

وكشف مثقفون تفاصيل وفاته، بأنه تم العثور عليه ميتا في شقته اليوم، وكان قد صدر للشاعر الراحل، ديوان شعر عامية بعنوان "البيت القديم" وغنت من أشعاره فرقة :مسار إجباري" ونغم مصري، والفنان علي الهلباوي.

ونعاه صديقه الفنان محمد السيد قائلا: "(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون).. 
صديق المشوار الشاعر  ممدوح فوزي الشرقاوي في ذمة الله.. 
 إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان".

ديوان ممدوح فوزى الشاعر ممدوح فوزى الشاعر عائلة

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