عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشاعر هاني عبد الكريم عن تكريميه بمهرجان الموسيقى العربية: بداية لنجاح أكبر

الشاعر هاني عبد الكريم
الشاعر هاني عبد الكريم

علق الشاعر هاني عبد الكريم، أحد المكرمين في مهرجان الموسيقى العربية، على تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية، قائلا: "التكرم شرف لي وأعتبره بداه لنجاح أكبر".

txt

بحضور وزيرة الثقافة..تكريم 16 شخصية أثروا الحياة الفنية بإفتتاح مهرجان الموسيقى العربية

txt

وزيرة الثقافة: مهرجان الموسيقى العربية يرفع شعار التراث بين الأصالة والتجديد

وأضاف الشاعر هاني عبد الكريم، أحد المكرمين في مهرجان الموسيقى العربية، خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"،: "لم أحسب عدد الأغاني التي قمت بكتابتها"، لافتا: "أكتب الأغنية وهي التي تقول أنا لهذا الفنان، وهي التي توظف نفسها".

 

وأشار: "عملت شغل لكل المطربين اللى بيغنوا بجد، منهم وردة الجزائرية وصابر الرباعي وفضل شاكر ووائل جسار وأصالة وشيرين عبدالوهاب وغيرهم".

وأوضح: "هناك أغانب لها حدث معين وحالة معينة، ومن الاغاني اللي عملتها آه يا ليل لشيرين عبدالوهاب والتي حققت نجاح كبير"، مشيرا: "في حاجات بعتز بها من شهادة الجمهور".

الشاعر هاني عبد الكريم مهرجان الموسيقى العربية هاني عبد الكريم الموسيقى العربية الموسيقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

قبل امتحانات أكتوبر .. ننشر مواصفات أسئلة اللغة العربية للأول والثاني الثانوي

زعيم المعارضة البريطاني يشن هجوما على المحافظين: حطموا اقتصادنا وخلقوا أزمة معيشة

برلمانية : نتابع الأيام المقبلة اختفاء ظاهرة لجان الأكابر في الثانوية العامة |فيديو

الحكومة تطلق حزمة جديدة من الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل خلال أيام

محافظ كفر الشيخ: مصنع الرمال السوداء سيحقق ملايين الدولارات للدولة

الغيرة والشك والتحكم.. النيابة العامة تكشف سبب قتل خلود فتاة بورسعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

عايزين نشتغل ست ساعات بس .. قصة مقترح أثار الجدل في مصر..فيديو

رعب في بولاق الدكرور.. تفاصيل مؤلمة في حادث إنهاء حياة شاب على يد 6 بلطجية.. فيديو

نفذ عملية قبل استشهاده بدقائق.. غليان بالضفة حزنا على عدى التميمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ