الشاعر هاني عبد الكريم عن تكريميه بمهرجان الموسيقى العربية: بداية لنجاح أكبر

علق الشاعر هاني عبد الكريم، أحد المكرمين في مهرجان الموسيقى العربية، على تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية، قائلا: "التكرم شرف لي وأعتبره بداه لنجاح أكبر".

وأضاف الشاعر هاني عبد الكريم، أحد المكرمين في مهرجان الموسيقى العربية، خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"،: "لم أحسب عدد الأغاني التي قمت بكتابتها"، لافتا: "أكتب الأغنية وهي التي تقول أنا لهذا الفنان، وهي التي توظف نفسها".

وأشار: "عملت شغل لكل المطربين اللى بيغنوا بجد، منهم وردة الجزائرية وصابر الرباعي وفضل شاكر ووائل جسار وأصالة وشيرين عبدالوهاب وغيرهم".

وأوضح: "هناك أغانب لها حدث معين وحالة معينة، ومن الاغاني اللي عملتها آه يا ليل لشيرين عبدالوهاب والتي حققت نجاح كبير"، مشيرا: "في حاجات بعتز بها من شهادة الجمهور".