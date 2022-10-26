لعبة الموت.. خطر إلكتروني يهدد طلاب المدارس| فيديو

تحدي كتم الأنفاس

تحد خطير وصل من تيك توك إلى مدارس مصر يدعى لعبة الموت، بعد رصد قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس بممارسة لعبة خطرة تتسبب في حدوث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطلاب للخطر.

وذكر تقرير مصور لقناة "الغد"، أنه يعد تحدي كتم الأنفاس أحد أخطر التحديات التي انتشرت على تطبيق تيك توك خلال العام الماضي، حيث تسبب في عدد من الوفيات بين الأطفال في دول عدة.

ورصدت قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس بممارسة لعبة خطرة تحمل اسم "تحدي كتم الأنفاس"، وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطلاب للخطر.

تحدي كتم الأنفاس

تحدي كتم الأنفاس بتسجيل الشخص من خلال حسابه عبر التطبيق التيك توك ثم يطلب من اللاعب تعتيم الغرفة، ومن هنا جاء مصطلح تحدي التعتيم أو«Blackout challenge»، وبعدها يسجل المشارك مشاهد للحظات كتم النفس، بحجة أنهم سيشعرون بأحاسيس مختلفة، وأنهم سيخوضون تجربة لا مثيل لها.

وهناك مناشدات إلى أولياء الأمور بمراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكًا أساسيًا مع الوزارة في تربية الطلاب.