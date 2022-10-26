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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تتعهد بتقديم مساعدات تدفئة لأوكرانيا قبل فصل الشتاء

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإمداد أوكرانيا بمعدات تدفئة وغيرها من وسائل الحماية من الطقس البارد، مع اقتراب حرب البلاد مع روسيا من أشهر الشتاء.
وقال كيشيدا عبر رابط فيديو لمؤتمر دولي حول إعمار أوكرانيا الذي عُقد في برلين، حسبما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء إن "اليابان تقدم الدعم لأوكرانيا استعدادًا لفصل الشتاء القاسي القادم.. وستواصل اليابان تقديم المساعدة لأوكرانيا استنادا إلى مواطن القوة الفريدة التي تتمتع بها بلدنا".
ولدعم جهود الإعمار في أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي أواخر فبراير الماضي، قال كيشيدا إن طوكيو شاركت كييف تجربتها في فرز وإعادة استخدام الحطام من الزلزال الهائل وموجات المد /تسونامي/ التي ضربت شرق وشمال شرق اليابان في مارس 2011، وأفاد في هذا الصدد بأنه "يمكن لأوكرانيا الاستفادة من الحطام الناتج عن التدخل الروسي".
وجدد كيشيدا إدانة اليابان "بشدة" للهجمات الصاروخية الروسية على المدنيين والمنشآت المدنية في أوكرانيا وكذلك تهديداتها باستخدام الأسلحة النووية،م
مؤكداً أنه من الضروري "أن نتحد في تعزيز دعم أوكرانيا بقوة وكذلك تشديد العقوبات ضد روسيا".
وتابع رئيس الوزراء الياباني، قائلا: "ستبذل اليابان أقصى الجهود والمساهمات الإيجابية وتقود المناقشات بنشاط داخل المجتمع الدولي" من أجل الإسراع باستعادة السلام وإعمار أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي شارك في المؤتمر افتراضيًا، إن الهجمات الروسية دمرت أكثر من ثلث المنشآت في قطاع الطاقة، مضيفا أن: "روسيا تدمر كل شيء لتجعل من الصعب علينا البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء".
وقالت أوكرانيا إنها بحاجة إلى 750 مليار دولار في المجمل لإعمار البلاد وإنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بسبب الحرب طويلة الأمد.
جدير بالذكر أن اليابان ستتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من ألمانيا العام المقبل. وتضم مجموعة الدول السبع أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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