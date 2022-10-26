الولايات المتحدة وإسرائيل تجددان التزامهما المشترك بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

جدد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة كولن كال ونظيره الإسرائيلي عمير إيشيل التزامهما المشترك بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ومواجهة أنشطة طيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.



جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/ خلال لقائهما في مقر البنتاجون لتجديد التزام الولايات المتحدة القوي بأمن إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي.



وشدد كال، بحسب البيان، على أهمية اتخاذ إسرائيل خطوات لتهدئة التوترات في الضفة الغربية.



وجدد وكيل البنتاجون خلال الاجتماع التأكيد على تركيز وزارة الدفاع الأمريكية على العمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد التدخل العسكري الروسي.