مجمع إعلام البحيرة ينظم ندوة تعريفية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

نظّم مجمع إعلام البحيرة بالتعاون مع منطقة آثار البحيرة، ندوة بعنوان "المتحف المصري الكبير: مرآة لهوية مصر الثقافية أمام العالم"، احتفاءً بهذا الحدث التاريخي الذي يجسد حضارة مصر العريقة أمام الإنسانية.

وأُقيمت الندوة بقاعة مكتبة مصر العامة بدمنهور، وسط حضور مميز من المهتمين بالتراث والتاريخ والثقافة ، وألقى الندوة الدكتور علاء النحاس مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار البحيرة، الذي استعرض أهم المحاور المتعلقة بالمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يُعد من أضخم وأهم المشاريع الثقافية والحضارية على مستوى العالم، حيث يُمثل نقلة نوعية في عرض وتوثيق التاريخ المصري القديم، ويمثل بوابة مصر الحضارية نحو المستقبل.

كما تم خلال الندوة عرضٍ مرئي تناول مراحل إنشاء وتجهيز المتحف، واستعدادات الدولة المصرية لاستقبال هذا الحدث العالمي الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم، بما يعكس رؤية مصر الجديدة في صون تراثها وتقديمه بأحدث التقنيات المتحفية الحديثة.

ويستوعب المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تروي قصة الحضارة المصرية عبر العصور، ومن أبرز معروضاته ( المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون - تمثال رمسيس الثاني - الدرج العظيم - مركب خوفو الثانية (مركب الشمس) - مركز الترميم والبحث العلمي الأثري )