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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتوفير منتجات ذات جودة عالية.. العربية للتصنيع وبي تك توقعان بروتوكول تعاون 

صدى البلد

وقعت اليوم الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة بروتوكول تعاون مع بي.تك الشركة الرائدة في مجال تجارة الإلكترونيات وأحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر، بهدف تعزيز التصنيع المحلي والاستفادة من خبرات كلا الطرفين سعياً لتوفير منتجات ذات جودة عالية تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلك المصري.

تم توقيع بروتوكول التعاون من قبل كل من والمهندس/ أحمد محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات مفوضاً من السيد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. و الدكتور/ محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي.تك.

ينص بروتوكول التعاون، القائم بين الطرفين لمدة 3 سنوات، على تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات وخبرات الطرفين لتعميق مفهوم التصنيع المحلي في مصر لخدمة المستهلك المصري وتقديم منتجات عالية الجودة فمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع يعد من أكثر الهيئات خبرة في مجال تصنيع الالكترونيات ويمتلك العديد من خطوط إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بكافة أنواعها المختلفة والذي بدوره سيقوم بتصنيع وتجميع عدد من العلامات التجارية العالمية التي ستقوم شركة بي.تك بتوزيعها بشكل حصري في السوق كونها الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة لما لديها من خبرات بيعيه وتسويقية اكتسبتها من خلال خبرتها الطويلة علي مدار 25 عاماً في السوق المصرية حيث تمتلك الشركة أكثر من 150 فرع في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تصنيع منتجات العلامة التجارية "الترا" المملوكة لشركة بي.تك. كما ستقوم بي.تك بتسويق وبيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية للعلامة التجارية "بلوتو" والمملوكة لمصنع الإلكترونيات، وأنظمة الإضاءة الليد بكافة أنواعها، والمنتجات التي يتم انتاجها بمصنع الإلكترونيات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والمنتجات التي يمتلك المصنع الحق في توزيعها.

ومن جانبه أعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. عن ترحيبه بالتعاون قائلا،" يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع شركة بي.تك في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والعمل علي تنمية الصناعة المحلية للاستفادة بالخبرة التسويقية والانتشار الجغرافي لشركة بي.تك بجميع أنحاء الجمهورية حيث يأتي تحقيق التنمية في القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة وبناء وتأسيس وتنمية قدرات الصناعات الوطنية والمحلية حول العالم على رأس أولويات الهيئة العربية للتصنيع."

وتعليقًا على توقيع بروتوكول التعاون، أكد الدكتور/ محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي.تك على أهمية هذا التعاون قائلاً: "نفخر بالتعاون مع صرح صناعي وتكنولوجي من أكبر الكيانات الصناعية في السوق المصري والتابع للهيئة العربية للتصنيع حيث يمثل هذا التعاون خطوة محورية في جهود الشركة نحو تنمية قطاع الصناعة وتعزيز الصناعة المحلية لما تساهم به في زيادة تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص العمل مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. ونتطلع من خلال هذا التعاون لتطبيق خبرة بي.تك الطويلة بالسوق المصري في بيع وتسويق المنتجات المختلفة لمصنع الالكترونيات لتلبية احتياجات العملاء ودعم المنتج الوطني."

تم انشاء مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع عام 1979 ليمثل نواة للصناعات الإلكترونية المتطورة وإنتاج المعدات الإلكترونية بكافة أنواعها حيث يحرص المصنع على اقتناء أحدث خطوط الإنتاج ذات التكنولوجيا المتطورة Hi-Tech والتي تعتمد في تشغيلها على البرمجة المسبقة التي تساعد على منع حدوث الخطأ بدلاً من معالجته بعد حدوثه في إطار تنفيذ سياسة الارتقاء بالجودة مع المحافظة على سعر مناسب التي يتبناها المصنع. تتنوع منتجات مصنع الإلكترونيات بين منتجات عديدة في مجال الكهرباء، والاتصالات، والأجهزة المنزلية، والأجهزة الطبية وغيرها.

تأسست شركة بي.تك عام 1997 حيث تعد واحدة من أكبر وأسرع الشركات نمواً في مجال تجارة وتوزيع الاجهزة الكهربائية والإلكترونية في السوق المصري وأكبر منصة للتجزئة وتتمحور استراتيجية الشركة حول التحول والنمو في جميع جوانب أعمالها وتوسيع شبكتها بجميع أنحاء الجمهورية والتي تتخطي 143 فرع لتنمية الطلبات المتنامية لعملائها وتحقيق استراتيجيها لتوفير فرع لها على بعد 15 دقيقة من كل عميل بالإضافة إلي توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية لعملائها.

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