وفاة دي جي عالمي بشكل مفاجئ داخل منزله.. تفاصيل

توفى الـ دي جي البريطاني الشهير "مايتي ماوس" في منزله بأسبانيا بشكل مفاجئ إثر إصابته بتمدد الأوعية الدموية الأبهري.

كان المنتج والمنسق الموسيقي، واسمه الحقيقي ماثيو وارد، رائدًا في الموسيقى الهاوس بالنوادي الليلية في المملكة المتحدة منذ العقد الأول من القرن الـ 21.

الموت المفاجئ



أعلنت شركة المنتجة لمنسق الأغاني الشهير عن وفاته الليلة الماضية، قائلا إنه ترك وراءه شريكته إلين ووالدته جودي.

دي جي مايتي ماوس



وأوضح بيان الشركة:" لقد شعرنا بالدمار لتأكيد أن ماثيو وارد المعروف أيضًا باسم مايتي ماوس ، من وفاته فجأة يوم الخميس الماضي في منزله في إسبانيا، حيث فقدنا جميعًا بدون حضوره الهائل وموهبته".



حقق منسق الأغاني الدولي تقدمًا كبيرًا مع سلسلة مزيج Disco Circus التي نالت استحسان النقاد.

قبل يومين فقط من وفاته المفاجئة ، نشر مايتي ماوس موسيقى جديدة كان من المقرر إطلاقها خلال الفترة القادمة.