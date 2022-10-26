لا تعودوا الآن.. الحكومة الأوكرانية تحث اللاجئين على البقاء في دول أوروبا

هذا الشتاء

حثت الحكومة في كييف، اللاجئين الأوكران في دول أوروبا، على عدم العودة إلى ديارهم هذا الشتاء، في ظل معاناة البلد بتوفير الكهرباء، بعد أن ضربت روسيا محطات ومنشآت عدة لتوليد الكهرباء، ومرافق أخرى، وفق ما أوردت شبكة يورونيوز.

استهدفت الضربات الروسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

وقال الرئيس الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي ، إن 30٪ من محطات الطاقة الأوكرانية قد دمرت منذ بدء الحرب.

ولجأت الحكومة الأوكرانية إلى قطع التيار الكهربائي، لمدة أربع ساعات في اليوم ، في أجزاء من البلاد في محاولة منها لاستمرار امدادات الكهرباء بالتدفق في كل البلاد، وحتى لاتصبح أوكرانيا في حالة ظلام دامس.

حول ذلك، قالت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني :"يحتاج الناس إلى الطاقة في فصل الشتاء، ولكن ، للأسف، هناك ضرر بالغ، و شبكات الكهرباء لن تصمد".

وأضافت: " هناك خطر لايمكن تجاهله مع استمرار القصف في الأوقات الباردة، وربما حدوث حالات جوع".

تابعت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: "العودة (للاجئين) الآن تعني مرة أخرى تعريض أنفسكم وأطفالكم وجميع أقاربك الضعفاء للخطر، لإنهم إما قد يكونوا مرضى أو ذوي قدرة محدودة على الحركة".

وتقول وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 7.7 مليون شخص غادروا أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، رغم أن البعض عادوا منذ ذلك الحين.

في غضون ذلك، تقول المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إن 6.2 مليون أوكراني قد نزحوا داخل البلاد.

ويقول ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة ، إن حوالي السدس في حاجة ماسة للمساعدة حاليًا.

وذكر دوجاريك: "يوجد الآن مليون شخص في 5670 موقعًا يبحث فيها النازحون عن مأوى مؤقت ودعم، ويحتاجون إلى المساعدة مع اقتراب فصل الشتاء. وأكثر الاحتياجات إلحاحًا هي الملابس الشتوية والبطانيات والمواقد المحمولة والوقود الصلب".