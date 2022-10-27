عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

ماذا قالت نضال الأحمدية
ماذا قالت نضال الأحمدية عن حسام حبيب ؟

الإعلامية نضال الأحمدية هاجمت حسام حبيب طليق المطربة شيرين عبد الوهاب في فيديو مدته نصف ساعة ردا على تصريحات حسام حبيب الأخيرة بشأن شيرين عبد الوهاب والتي تنصل خلالها من لجوئها لإدمان العقاقير المخدرة. 

إدمان شيرين عبد الوهاب 

نضال الأحمدية كشفت خلال الفيديو عن الكثير من المعلومات حول بداية علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وتفاصيل ما وصفته بمخطط للسيطرة عليها منذ سنوات طويلة. 

اقرأ أيضا: الأوراق والشروط.. طريقة حجز شقة إسكان اجتماعي 2022 خطوة بخطوة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

ماعدا حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة الجميع.. ما القصة؟.. فيديوجراف

وللمزيد حول إدمان حسام حبيب وتصريحات نضال الأحمدية ضد حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب شاهد الفيديوجراف التالي: 

شيرين حسام حبيب إدمان شيرين إدمان حسام حبيب شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

موضوعات متعلقة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

معيدة بالأزهر تجبر نجلها على التسول في الشوارع .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

ترشيحاتنا

بربع مليون جنيه.. إطلالة ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

يعمل في جهاز أمن الدولة.. القبض على سوري زور جنسيته الكويتية

19 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في واقعة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

سيف الوزيري: تشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم في الرياضة ونشكر الإمارات لاستضافة السوبر

صبحي يشارك في جلسة نقاشية حول تاريخ العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. بسمة تثير الجدل بظهور غير متوقع

بإطلالة شتوية .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور لافت | شاهد

بعباءة مختلفة.. سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة| شاهد

بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

مكاسب ضخمة.. قرارات البنك المركزي تنعكس على البورصة المصرية | تغطية خاصة

البورصة تحقق مكاسب كبرى مدفوعة بقرارات المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ