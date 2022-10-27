يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

الإعلامية نضال الأحمدية هاجمت حسام حبيب طليق المطربة شيرين عبد الوهاب في فيديو مدته نصف ساعة ردا على تصريحات حسام حبيب الأخيرة بشأن شيرين عبد الوهاب والتي تنصل خلالها من لجوئها لإدمان العقاقير المخدرة.

إدمان شيرين عبد الوهاب

نضال الأحمدية كشفت خلال الفيديو عن الكثير من المعلومات حول بداية علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وتفاصيل ما وصفته بمخطط للسيطرة عليها منذ سنوات طويلة.

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وللمزيد حول إدمان حسام حبيب وتصريحات نضال الأحمدية ضد حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب شاهد الفيديوجراف التالي: