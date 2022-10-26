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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البهواشي: توصيات المؤتمر الاقتصادي تهدف إلى الوصول لحلول جذرية لعقبات مسارات التنمية

المؤتمر الاقتصادى
المؤتمر الاقتصادى

قال الخبير الاقتصادى محمد البهواشى ، إن توصيات المؤتمر الاقتصادى لها اهمية كبرى بهدف الوصول لحلول جذرية لكافة الأزمات التى تعوق مسارات التنمية ، لافتا إلى أن توصية الرئيس السيسى بانعقاد مؤتمر سنوى اقتصادى لمتابعة نسب التنفيذ فى المشروعات مع تضافر كافة الجهود سواء من القطاع الخاص، المستثمرين.

وأضاف  "البهواشى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن متابعة سير المشروعات عن طريق عقد مؤتمر سنوي اقتصادى تعد بمثابة " كشف حساب " لما تم إنجازه من خطط ومشروعات ومستجدات الأحداث وطرق التعامل معها والذي يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصرى .

وأشار إلى انه يتوقع أن تكون توصيات المؤتمر الاقتصادى قرارات ملزمة لكافة قطاعات الدولة والوصول بها إلى التطبيق الفعلي وسنشهد تحول فى المسار بالتزامن مع المتغيرات العالمية السريعة.

محمد البهواشى الإقتصاد المصرى القطاع الخاص حلول جذرية المشروعات اقتصاد

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