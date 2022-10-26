عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الإيراني يطلق النار على المتظاهرين ويعتقل العشرات أمام قبر مهسا أميني

إيران
إيران

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن قوات الأمن الإيرانية أعتقلت عشرات المتظاهرين أمام قبر الشابة الإيرانية مهسا أميني التي لقيت مصرعها بعد تعرضها للتعذيب.

وأضافت الوكالة، نقلا عن شهود عيان، أن الأمن الإيراني أطلق النار على المتظاهرين أمام قبر مهساء أميني في مدينة سقز.

وتأتي هذه الاعتقالات قمعا للاحتجاجات التي أنطلقت في جميع المدن الإيرانية احتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني على يد قوات الأمن الإيرانية وتدهور المعيشة والاقتصاد.

من جهه آخري، أكد تقرير صحفي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن التوتر بات يسود مناطق إيرانية عديدة في ظل استمرار المظاهرات احتجاجا على مقتل الفتاة مهسا أميني أثناء احتجازها داخل أحد مراكز الشرطة منذ عدة أسابيع.

ويوضح التقرير أن الاحتجاجات كانت قد بدأت منذ ما يقرب من خمسة أسابيع في أعقاب مقتل ماهسا أميني، البالغة من العمر 22 سنة، داخل أحد مراكز شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بالزي الشرعي الإسلامي من وجهة نظر السلطات الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، كما يقول التقرير، يواجه المتظاهرون قوات الأمن الإيراني بكل تحد بينما تنتشر توقعات عن نية المتظاهرين الاحتفال غدا الأربعاء بالذكرى الأربعين لوفاة ماهسا أميني.

ويضيف التقرير أن طالبات المدارس والنساء يشكلن الغالبية العظمى من المتظاهرين الذين يرفعون شعارات "الموت أفضل من قبول الذل والهوان".

ولفت إلى أن مهسا أميني لقت مصرعها بعد ثلاثة أيام من احتجازها داخل قسم الشرطة بعد أن تعرضت للضرب المبرح والاعتداء في الثالث عشر من سبتمبر الماضي على يد قوات شرطة الأخلاق بزعم مخالفتها للزي الشرعي الإسلامي من وجهة نظر السلطات في إيران.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات نشطاء حقوق الإنسان الذين أكدوا أن الأجهزة الأمنية حذرت أسرة أميني من إقامة أي احتفالات في الذكرى الأربعين لوفاة ابنتهم كما حذرتهم من توجيه الدعوة لأي مدعوين للحضور إلى قبرها اليوم الأربعاء.

ولفت التقرير إلى أن مقاطع من الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت العديد من الطلبة يتظاهرون أمس الثلاثاء أمام جامعتي "بيهيشتي" و "خاجي ناصر توسي" في العاصمة طهران فضلا عن المظاهرات في جامعة "شاهد شامران" في إقليم خوزستان.

قوات الأمن الإيرانية مهسا أميني ايران المظاهرات الإيرانية الاحتجاجات الإيرانية الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

موضوعات متعلقة

التوتر يتصاعد في إيران مع استمرار الاحتجاجات على مقتل ماهسا أميني

الولايات المتحدة وإسرائيل تجددان التزامهما المشترك بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

الاحتجاجات تتصاعد في إيران.. إضراب عمال المصافي مع 8 مدن غرب البلاد

إيران تهاجم مجلس الأمن بسبب سياسته تجاه اعتداءات إسرائيل على سوريا

ترشيحاتنا

حقوق السوبر المصري.. أزمة جديدة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تكرم أوائل خريجى الجامعات المصرية

أفضل دعاء للأم المتوفاة.. اختار وقت استجابة الدعاء

تخطيط أبو ظبي وتدشين إذاعة الشارقة| حكايات مصرية لمعت في سماء الإمارات.. صور

وزيرة البيئة: مصر والإمارات ستقدمان نموذجا لأفكار مبتكرة تلبي احتياجات الإنسان في cop27

مدبولي: سنعمل فورا على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المؤتمر الاقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 34.. صور أثارت الجدل للنجمة أمينة خليل | شاهد

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

رؤية الثعبان في الحلم ليس كله شر.. أبرز التفسيرات والتأويلات| تعرف عليها

نوع شائع من الألعاب يسبب مخاطر كارثية على الأطفال.. احذروها

فيديو

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

مصر مش هتضيع.. أهم ما جاء في مداخلة السيسي على التليفزيون المصري

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

ديانج والونش الأبرز.. تعرف على غيابات السوبر المصري في قمة الأهلي والزمالك/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ