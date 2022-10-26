الأمن الإيراني يطلق النار على المتظاهرين ويعتقل العشرات أمام قبر مهسا أميني

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن قوات الأمن الإيرانية أعتقلت عشرات المتظاهرين أمام قبر الشابة الإيرانية مهسا أميني التي لقيت مصرعها بعد تعرضها للتعذيب.

وأضافت الوكالة، نقلا عن شهود عيان، أن الأمن الإيراني أطلق النار على المتظاهرين أمام قبر مهساء أميني في مدينة سقز.

وتأتي هذه الاعتقالات قمعا للاحتجاجات التي أنطلقت في جميع المدن الإيرانية احتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني على يد قوات الأمن الإيرانية وتدهور المعيشة والاقتصاد.

من جهه آخري، أكد تقرير صحفي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن التوتر بات يسود مناطق إيرانية عديدة في ظل استمرار المظاهرات احتجاجا على مقتل الفتاة مهسا أميني أثناء احتجازها داخل أحد مراكز الشرطة منذ عدة أسابيع.

ويوضح التقرير أن الاحتجاجات كانت قد بدأت منذ ما يقرب من خمسة أسابيع في أعقاب مقتل ماهسا أميني، البالغة من العمر 22 سنة، داخل أحد مراكز شرطة الأخلاق بدعوى عدم التزامها بالزي الشرعي الإسلامي من وجهة نظر السلطات الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، كما يقول التقرير، يواجه المتظاهرون قوات الأمن الإيراني بكل تحد بينما تنتشر توقعات عن نية المتظاهرين الاحتفال غدا الأربعاء بالذكرى الأربعين لوفاة ماهسا أميني.

ويضيف التقرير أن طالبات المدارس والنساء يشكلن الغالبية العظمى من المتظاهرين الذين يرفعون شعارات "الموت أفضل من قبول الذل والهوان".

ولفت إلى أن مهسا أميني لقت مصرعها بعد ثلاثة أيام من احتجازها داخل قسم الشرطة بعد أن تعرضت للضرب المبرح والاعتداء في الثالث عشر من سبتمبر الماضي على يد قوات شرطة الأخلاق بزعم مخالفتها للزي الشرعي الإسلامي من وجهة نظر السلطات في إيران.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات نشطاء حقوق الإنسان الذين أكدوا أن الأجهزة الأمنية حذرت أسرة أميني من إقامة أي احتفالات في الذكرى الأربعين لوفاة ابنتهم كما حذرتهم من توجيه الدعوة لأي مدعوين للحضور إلى قبرها اليوم الأربعاء.

ولفت التقرير إلى أن مقاطع من الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت العديد من الطلبة يتظاهرون أمس الثلاثاء أمام جامعتي "بيهيشتي" و "خاجي ناصر توسي" في العاصمة طهران فضلا عن المظاهرات في جامعة "شاهد شامران" في إقليم خوزستان.