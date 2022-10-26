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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك على لقب كأس السوبر المصري،  في التاسعة بتوقيت القاهرة صباح غدٍ الخميس.

ويعقد الاجتماع في استاد هزاع بن زايد بالعين والذي يستضيف مباراة السوبر المصري، وذلك للاتفاق على كافة التفاصيل والإجراءات التنظيمية المتعلقة باللقاء.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار أبوظبي الدولي مساء أمس الثلاثاء وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية في الإمارات برئاسة نهى قناوي، القنصل المصري بالسفارة، وبعد ذلك غادرت البعثة إلى مدينة العين، حيث مقر الإقامة استعدادا لمباراة السوبر المصري.

 

وتلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تقام في السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته ٣٠ دقيقة على شوطين، وإذا استمر التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء

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