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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: سنعمل فورا على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المؤتمر الاقتصادي

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع المجلس  اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي عقب إنتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرص فخامته على التواجد في يومي الافتتاح والختام، الأمر الذي شكل دعماً ملموساً ساهم في نجاح المؤتمر.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم، مُؤكداً أنه حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري.

 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادي ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مُؤكداً أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعاً إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلاً أكثر تنافسية للاقتصاد المصري.

 

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل الوزراء الذين شاركوا في المؤتمر، وكذلك كافة الجهات المعنية التي ساهمت في خطوات التنظيم والإعداد وإدارة هذا الحدث الوطني، كما أعرب عن شكره لفريق عمل مجلس الوزراء الذين بذلوا جهوداً واسعة للخروج بهذا المؤتمر بالصورة الجيدة.

وتوجه رئيس الوزراء كذلك بالشكر لجميع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر وخروجه بتوصيات تسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الأزمات الدولية الحالية.

 

وفي سياق آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بمشاركته صباح اليوم في احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية "٥٠ عاماً .. مصر والإمارات قلب واحد"، مشيداً بمشاعر الود التي عكستها الكلمات الرسمية التي تم إلقاؤها خلال الاحتفالية من المسئولين من الجانبين، والتي جسدت عمق الروابط بين البلدين الشقيقين.

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مدبولي: سنعمل فورا على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المؤتمر الاقتصادي

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