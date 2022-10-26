الأردن وبريطانيا يؤكدان العمل المشترك لتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين

أكد الأردن وبريطانيا ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين عمان ولندن.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، لوفد لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة سارة شامبيون، حيث بحثا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتنموي بين المملكتين الصديقتين، وآليات تعزيزها والبناء عليها في كافة المجالات.

ونوه الصفدي - خلال اللقاء - إلى متانة العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا.. مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على ما تم إنجازه في مختلف المجالات، وخاصةً التنموية منها، وضرورة استمرار التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وثمّن الصفدي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، اليوم /الأربعاء/ - بالدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للأردن في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.

من جانبه، عبر الوفد البريطاني عن تقديره للدور الأردني المحوري بقيادة الملك عبدالله الثاني وجهود لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني، تعنى بمتابعة برامج المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة إلى الدول الأخرى، والدعم المقدم للدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.