عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأردن وبريطانيا يؤكدان العمل المشترك لتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين

صدى البلد

 أكد الأردن وبريطانيا ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين عمان ولندن. 
جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، لوفد لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة سارة شامبيون، حيث بحثا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتنموي بين المملكتين الصديقتين، وآليات تعزيزها والبناء عليها في كافة المجالات.
ونوه الصفدي - خلال اللقاء - إلى متانة العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا.. مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على ما تم إنجازه في مختلف المجالات، وخاصةً التنموية منها، وضرورة استمرار التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.


وثمّن الصفدي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، اليوم /الأربعاء/ - بالدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للأردن في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.
من جانبه، عبر الوفد البريطاني عن تقديره للدور الأردني المحوري بقيادة الملك عبدالله الثاني وجهود لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني، تعنى بمتابعة برامج المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة إلى الدول الأخرى، والدعم المقدم للدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

 

بريطانيا وزارة الخارجية الأردنية مجلس العموم البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

أشرس المعارك.. أوكرانيا تعلن تعثر هجومها المضاد في خيرسون

تحذيرات: موجة جديدة من "كورونا" خلال الأسابيع المقبلة

"التعليم": استعدادات مكثفة لقدوم فصل الشتاء تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول

بقيمة 67 مليار جنيه.. الحكومة تكشف قيمة العلاوات لكل موظف.. تفاصيل

تشبيك الأصابع والحركة الزائدة .. 10 أمور مكروهة في الصلاة احذرها

أوتياروا.. نيوزيلندا تستعد لتغيير اسمها رسميا.. تفاصيل

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. أبرز 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته

بدون مكياج .. نجمات صدمن الجمهور بإطلالاتهن | شاهد

وشها اتشوه.. صورة هزت السوشيال ميديا لفتاة بعد صبغة شعرها

7 أطعمة قادرة على علاج التثدي عند الرجال

فيديو

نحتاج الى خطاب مجتمعى.. سهير جودة: الأم تربى الرجل على أنه طاووس

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

هدخل فى علاقة نسائية.. تصرف منة عرفة لو أصبحت رجل لمدة يوم

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ