خالد الجندي: الثورات ضيعت 400 مليار جنيه من البلد وأمامنا فترة لتعويضهم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أحداث 2011، و2013 أكلت 400 مليار جنيه من البلد وأمامنا فترة طويلة حتى نستطيع تعويضهم مضيفا أنه لا بد أن نكون في حالة استنفار واصطفاف، ونؤخر أي مطالب فئوية ونتحلى بالصبر، مؤكدًا أن المتاعب والفتن تسقط كل الأقنعة.



وأوضح،خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : لدينا إنجازات كثيرة تمت في البلد بمختلف المجالات وأهم شيء خلال الوقت الحالي هو الحفاظ عليها.

وأوضح خالد الجندي: "رأينا النتاشين وشيوخ العصا وأناسا ليس لهم موقف، ورأينا الدقون والطرح التي طلبنا منها أن تدعو للجيش وليس للرئيس لأن ربنا يغنيه عنهم، ولكنهم رفضوا.. يجب أن نوضح بكل شجاعة حجم الإنجازات التي تمت والمدن التي أقيمت، والكهرباء التي لم تعد تنقطع".

