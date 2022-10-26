توتنهام يتعادل مع سبورتنج لشبونة وآينتراخت يفوز على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا

تأجل حسم هوية المتأهلين لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الرابعة حتى الجولة السادسة والأخيرة تبعًا لنتائج مباريات الجولة الخامسة اليوم.

وشهدت الجولة الخامسة تعادل توتنهام الإنجليزي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف لمثله، وفوز آينتراخت فرانكفورت الألماني على مارسيليا الفرنسي بهدفين لهدف.

في المباراة الأولى تقدم سبورتنج لشبونة عن طريق ماركوس إدواردز في الدقيقة 22، قبل أن يدرك رودريجو بينتانكور التعادل لتوتنهام في الدقيقة 80.

وفي المباراة الثانية، افتتح دايتشي كامادا التسجيل لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك ماتيو جوندوزي التعادل لمارسيليا في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 27 سجل راندل كولو مواني الهدف الثاني للفريق الألماني، ليحسم النقاط الثلاث لفريقه.

ويتصدر توتنهام الإنجليزي ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة عن سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني والذي يتفوق بدوره بفارق الأهداف عن آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث، فيما يحتل مارسيليا الفرنسي المركز الرابع والأخير برصيد ست نقاط.

وتشهد منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة، مواجهة تجمع بين مارسيليا الفرنسي وضيفه توتنهام الإنجليزي، فيما يستضيف سبورتنج لشبونة البرتغالي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الثلاثاء المقبل.