تفاصيل حفل مدحت صالح وديانا حداد بمهرجان الموسيقى اليوم

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يقام مساء اليوم اربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية تبدا جميعها فى الثامنة مساء .

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر ، يسبقه فاصلا للنجمة اللبنانية ديانا حداد التى تشارك لأول مرة فى الفعاليات ويصاحبها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وسام خصاف اضافة الى فقرة موسيقية لعازف البوق السوري رامي إبراهيم .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من مؤلفات الطرب العربي .

ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا للفرقة الوطنية السعودية والكورال بقيادة المايسترو مهند طلال .

ويستقبل مسرح سيد درويش" اوبرا الإسكندرية " حفلاً للفنان اللبناني رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود يسبقه فاصلا غنائيا لكل من رضوي سعيد ، مؤمن خليل ووليد حيدر .

وتتواصل فى الرابعة عصرا على المسرح الصغير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء .