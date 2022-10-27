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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل مدحت صالح وديانا حداد بمهرجان الموسيقى اليوم

مدحت صالح
مدحت صالح

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يقام مساء اليوم اربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية تبدا جميعها فى الثامنة مساء .

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان الكبير مدحت صالح  بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر ، يسبقه فاصلا للنجمة اللبنانية ديانا حداد التى تشارك لأول مرة فى الفعاليات ويصاحبها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وسام خصاف اضافة الى فقرة موسيقية لعازف البوق السوري رامي إبراهيم .  

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد كوكبة من مؤلفات الطرب العربي .

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ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا للفرقة الوطنية السعودية والكورال بقيادة المايسترو مهند طلال .

ويستقبل مسرح سيد درويش" اوبرا الإسكندرية " حفلاً للفنان اللبناني رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود يسبقه فاصلا غنائيا لكل من رضوي سعيد ، مؤمن خليل ووليد حيدر .

وتتواصل فى الرابعة عصرا على المسرح الصغير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء .

مدحت صالح محمد محسن معهد الموسيقي ديانا حداد سيد درويش مهرجان

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