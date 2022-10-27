ديانا حداد عن حفلها بمهرجان الموسيقى قبل إقامته اليوم: أنتظر هذا اللقاء

تحيي المطربة الكبيرة ديانا حداد حفلا اليوم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وهى المرة الأولى لها بالمهرجان.

وعلقت "ديانا" على مشاركتها بالمهرجان للمرة الأولى وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": سعيدة لمقابلة الجمهور المصري، وأحضر لجمهوري، لائحة طويلة بالأغاني وسأطلب من الجمهور الاختيار، واخترت عددا من الأغاني لعمالقة الفن، وأنتظر هذا اللقاء مع الجمهور المصري.

تحيي ديانا حداد برنسيسة الغناء العربي حفلا غدا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال31.

وقررت "ديانا" أن يكون لقائها الأول بجمهور مهرجان الموسيقى مميز ولاينسى، وتجهز لهم مفاجأة كبيرة، وقالت في تصريحات صحفية:" متحمسة جدا للقاء هذا الجمهور الرائع وقد جهزت لهم مفاجأة قوية أتمنى ان تنال إعجابهم".

وكانت قد وجهت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد رسالة دعم مؤثرة الي الفنانة شيرين من خلال حسابها الرسمي على تويتر.

ونشرت "ديانا حداد صورة لها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وكتبت:"خلال الأيام الماضية… تابعت بحزن يلي عم بتمر فيه حبيبة قلبي شيرين، بتمنالك تصيري احسن لأنك أقوى من هالعارض وترجعي لمحبينك أفضل من أول.

وتواجدت الفنانة ديانا حداد في مصر قبل حفلها للتواصل مع الجهات المعنية من أجل زيارة شيرين عبد الوهاب للإطمئنان عليها.