سعاد صالح للنساء: الزواج الثاني نزوة تعايشي ورجلك هيرجعلك

أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الطلاق الغيابي مرعب بالنسبة للمرأة، مضيفا:" تتفاجيء بهذا الطلاق".

وقالت سعاد صالح في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" يجوز إلغاء الطلاق الغيابي لأن الدين يغلب جانب المصلحة ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ".

وأضافت سعاد صالح :" البعض كان يعترض على أن الزوج يعلم الزوجة بالطلاق، وعلى الزوج أن يعلم زوجته بالطلاق".

وتابعت سعاد صالح:" أقول لأي زوجة الزواج التاني ده نزوة اصبري وتعايشي وخليه يتجوز وانتي أم الأولاد هيرجعلك تاني".

واكملت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:" الطلاق لا يدفع ثمنه الزوج او الزوجة لكن يدفع ثمنه الأبناء ".