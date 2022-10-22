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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعاد صالح: الصداقة بين الزوجة وأخت زوجها تنقلب لغيرة ومنافسة بالمدن

دكتورة سعاد صالح
دكتورة سعاد صالح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر

قالت دكتورة سعاد صالح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، أنه يجب أن تكون العلاقة بين أخت الزوج وزوجته على صلة الأرحام.

وأضافت صالح خلال حوارها مع برنامج  مع برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن العلاقة بين أخت الزوج وزوجته تختلف فى الأرياف عن المدن.

وتابعت قائلة:" فى الريف متأصل حسب العرف والعادات أن أخت الزوج بالنسبة للزوجة تبقى عمتها".

وأضافت سعاد صالح: بالنسبة للمدن فالعلاقة غالبا ما تكون صداقة بين أخت الزوج وزوجته، وبعد ذلك تنقلب الصداقة وتحدث غيرة ومنافسة.

أخت الزوج

وأكدت أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر أنه يجب على أخت الزوج ألا تتدخل في شؤون أخيها وزوجته وعلى الزوجة عدم التفرقة بين زوجته واخته.

جامعة الأزهر زوج زوجة الزوج صلة الأرحام

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