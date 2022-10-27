عفت نصار: فيريرا مقتنع بزكريا الوردي.. وأستبعد أن تنتهي المباراة بالوقت الإضافي

قال عفت نجم الكرة المصرية الاسبق، أن فيريرا مدرب الزمالك مقتنع بشكل كامل بلاعب الوسط زكريا الوردي.

وتابع عفت نصار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، فيريرا مقتنع بركريا الوردي لانه لاعب جيد ويمتلك الحمية والشراسة هجوميًا ودفاعيًا.. ويوسف أسامة نبيه يفتقد للخبرات.



وأضاف نصار،كل لاعبي الأهلي مميزين يقلقوني ولديهم الخبرات لحسم البطولات



وأتم نصار،أتمنى أن يفوز الزمالك بالسوبر المصري، لكن الفريقين قادرين على الفوز باللقب، لكن استبعد أن تنتهي المباراة بالوقت الإضافي.