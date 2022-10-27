كرم جبر: مصر تسابق الزمن لإنجاز الكثير من المشروعات التنموية

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة المصرية تسابق الزمن لإنجاز الكثير من المشروعات التنموية .

وقال كرم جبر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الأسبوع الماضي كان مفعم بالكثير من الفعاليات وافتتاح مشروعات قومية كبرى ".

وأضاف كرم جبر:" الناس شايفة بعنيها ما يحدث من تطوير وتنفيذ للمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع الرمال السوداء ".

وتابع كرم جبر :" الرمال السوداء كنز والدولة تدخلت للإستفادة من الرمال السوداء التي تفتح طاقة خير وفرص عمل للمصريين ".

واكمل كرم جبر:" لولا حقول الغاز الطبيعي كنا سنكون في أزمات كثيرة، وربنا أنعم على مصر بخيرات كثيرة في أوقات الازمات ".