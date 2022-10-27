أحمد صالح: الجماهير تعطي شكل مختلف لمباريات القمة بين القطبين

أكد أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق أن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل بدولة الإمارات لا يمكن التكهن بالنتيجة بغض النظر عن مستوى الفريقين في الوقت الحالي ببطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتمنى أن تخرج المباراة بشكل لائق من جانب جماهير الأهلي والزمالك لأن المباراة مقامة في الإمارات وتعكس صورة جماهير مصر أمام العالم".

وتابع:" الجماهير تعطي شكل مختلف لمباريات القمـة بين القطبين وأتمنى أن تخرج بشكل لائق".