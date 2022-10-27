أحمد دياب: مسؤولية الرابطة صعبة ولكن نأمل في تحقيق الأفضل

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن الدورى المصرى يمتلك كل المقومات على أن يصبح الأفضل عربيا وأفريقيا نظرا لمستوى الأندية وتواجد لاعبين من طراز رفيع.

وتحدث "دياب" فى حواره فى قناة أبو ظبي الرياضية عن مشاكل التحكيم قائلا: عندما يكون العمل قائما على العنصر البشري تحصل الأخطاء، علينا أن نطور التحكيم وهذا هو عملنا.

وأكد دياب أن الأخطاء واردة فى جميع البطولات فى كافة الدوريات.

التعاون بين الاتحاد المصري والاماراتي..

وأشار إلى أن هناك عدة مشاريع مشتركة بين الاتحادين المصري والإماراتي ستظهر للجميع الفترة المقبلة ستطور كرة القدم فى مصر والإمارات.

كما تحدث دياب عن صعوبة مهمة تولى الرابطة لمدة عام، مردفا: الموضوع متعب لكن تركيزنا كان منصّبًا على إتمام العمل على أكمل وجه".

وشدد دياب على أن المسابقات بدأت فى مصر متأخرة لكن كل البطولات ستنتهى فى موعدها فى يونيو عدا بطولة كأس مصر.

وتابع: "نقيم أنفسنا بنجاح بنسبة 50 بالمئة.. الناس تتوقع أن تقدم كل شيء في سنة واحد لكن هذا الأمر صعب جدًا لوجود عدة تحديات".

واستطرد: "مسئولية الرابطة صعبة للغاية لكن واثق من تحقيق شيء جيد"، مشيرا إلى أن الرابطه تأخرت كان يجب أن تتواجد منذ 15 عام على الأقل.