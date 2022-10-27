منى زكي: من ذاق عوض الله هان عليه خذلان البشر

وجهت الفنانة منى زكى ، رسالة لـ متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وكتبت منى زكى “ من ذاق عوض الله ، هان عليه خذلان البشر ”.

يذكر أنه وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للفنانة منى زكي، معبرة عن عميق جبها وتقديرها واحترامها لها وأدائها في الأعمال الفنية.

وقالت نادية الجندي، في حوار مع الإعلامية أسما ابراهيم، مقدمة برنامج حبر سري، المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "أحب أن أقدم أعمالا فنية مع الفنانة منى زكي، واحساس منى زكي في التمثيل رهيب، واختياراتها حلوة".



انا متابعة منى زكي

وأضافت نادية الجندي، أنه :"انا متابعة منى زكي، وتقدم أداء متميز، واحب التمثيل اللي الفنان بيغير جلده، وبيكون عنده تحدي، وهي بتقدم أدوار كلها عبقرية".

رد مني زكي

وردت الفنانة منى زكي على تصريحات الفنانة نادية الجندي، ونشرت جزء من اللقاء الإعلامي للأخيرة عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت منى زكي: "بحبك جدا وشرف كبير جدا".