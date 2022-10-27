محمد ممدوح يهنئ أمينة خليل بعيد ميلادها.. شاهد

هنأ الفنان محمد ممدوح ، الفنانة امينة خليل بـ عيد ميلادها ونشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب محمد ممدوح “ كل سنة وانتى طيبة يا أمينة وديما ناجحة ومتالقة كدا يارب ”.

و يذكر أن أمينة خليل، خرجت عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

وقالت أمينة خليل في حوار مع إي تي بالعربي: "أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".