بعد الهجوم على ضريح ديني.. الخارجية الإيرانية تتوعد برد قاسٍ

حذَّر وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، من أن إيران لن تهدأ بعد الهجوم على الضريح الديني، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في حدث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه وكان يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وقال مسئولون إيرانيون إنهم اعتقلوا مسلحًا نفذ الهجوم على ضريح شاه شراخ في مدينة شيراز.. وألقت وسائل الإعلام الحكومية باللوم على "الإرهابيين التكفيريين"، وهي التسمية التي تستخدمها طهران للمسلحين المتشددين مثل داعش.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية "بالتأكيد لن نسمح للأمن القومي الإيراني ومصالحها بأن يعبث بها الإرهابيون والمتدخلون الأجانب الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان".

واضاف: "هذه الجريمة أظهرت النوايا الشريرة لمروجي الإرهاب والعنف في إيران".

وأكد أن "هناك معلومات موثوقة بأن الأعداء وضعوا مشروعا متعدد الطبقات لجعل إيران غير آمنة".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن هذا الحادث لن يمر دون رد.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران، من بينها هجومان قاتلان في 2017 استهدفا البرلمان وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وجاء الحادث الذي وقع أمس الأربعاء في نفس اليوم الذي اشتبكت فيه قوات الأمن الإيرانية مع متظاهرين متشددين بشكل متزايد بمناسبة مرور 40 يومًا على وفاة مهسا أميني وهي امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، في حجز الشرطة.

وأصبحت المظاهرات واحدة من أجرأ التحديات التي تواجه القيادة منذ ثورة 1979، حيث جذبت العديد من الإيرانيين إلى الشوارع، ودعا البعض إلى إسقاط الجمهورية مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ولم تعلن السلطات، التي اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بإثارة ما تسميه "أعمال شغب"، عن عدد القتلى ، لكن وسائل الإعلام الرسمية قالت إن نحو 30 من أفراد قوات الأمن قتلوا.

ألقى وزير الداخلية أحمد وحيدي باللوم على الاحتجاجات التي تجتاح إيران في تمهيد الطريق لهجوم شيراز، وقال الرئيس إبراهيم رئيسي إن إيران سترد، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي يوم الخميس المهاجم وهو يدخل الضريح بعد أن اخبأ بندقية هجومية في حقيبة وأطلق النار بينما كان المصلون يحاولون الفرار والاختباء في الممرات.

وقد أظهرت الشرطة القبض عليه بعد إطلاق النار عليه وإصابته. وقالت وسائل إعلام رسمية إنه ليس إيرانيا ، لكنها لم تكشف عن جنسيته.

ودعا مسؤولون إلى حداد ثلاثة أيام في محافظة فارس الجنوبية بعد الهجوم الذي وقع في شيراز عاصمة الإقليم.