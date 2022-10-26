قرارات عاجلة من إيران بعد الهجوم المسلح على ضريح ديني

أعلنت السلطات الأمنية في طهران، اليوم الأربعاء، إغلاق عدد من الأضرحة الدينية عقب هجوم مسلح في مدينة شيراز جنوب البلاد أوقع عدة قتلى وجرحى.

وقال التلفزيون الإيراني، نقلًا عن مصدر أمني مطلع، إنه "تم إغلاق ضريح عبد العظيم الحسيني، جنوب طهران، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، بهدف الحفاظ على حياة الناس ومنع الزوار من القدوم إلى الضريح".

وأضاف أنه "تم اتخاذ قرار من قبل السلطات الأمنية بإغلاق ضريح إمام زادة صالح الواقع شمال العاصمة طهران للأسباب ذاتها".

وكان هجوم نفذه مسلحون على مرقد شاه جراغ بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، أوقع 13 قتيلًا بالإضافة إلى 21 جريحًا، وفقًا لما ذكره وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي.

وقال وحيدي إن "هجوم شيراز يُظهر قسوة قلوب أعدائنا، وقد رأينا بعضًا منها في الشوارع من مثيري الشغب"، في إشارة إلى الاحتجاجات.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، تبنيه الهجوم على ضريح ديني في مدينة شيراز جنوبي إيران.