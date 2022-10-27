آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد أمينة خليل

هنأ الفنان آسر ياسين الفنانة أمينة خليل بعيد ميلادها، وذلك عبر نشر صورة تجمعهما علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب اسر ياسين :" عيد ميلاد سعيد لهذه الشخصية المميزة".

وتفضل أمينة خليل اختبار الماركات العالمية ومتابعة أحدث صيحات الموضة لاختيار الملابس الأنيقة والمميزة.

ومن الناحية الجمالية، تفضل أمينة خليل اختيار وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختيار الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، كما تميل أيضا إلى اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة.

كما تميل أمينة خليل إلى اختيار الشعر الطويل مع ألوان الشعر الذهبية التي تتناسب مع لون بشرتها المميز.