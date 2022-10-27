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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اللجنة البارالمبية المصرية: فراعنة رفع الأثقال جاهزون لحصد الميداليات

حسام الدين مصطفى
حسام الدين مصطفى

أعرب الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن سعادته بإشادة الوفود المشاركة ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، والمقرر إقامتها على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وقال "مصطفى" إنه يتابع جميع استعدادات الخاصة بالبطولة المقرر افتتاحها في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، عن كثب، مؤكدًا أنه يركز على أن تخرج البطولة بالشكل اللائق لاسم وسمعة مصر التاريخية.

وأضاف رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن فراعنة رفع الأثقال البارالمبي جاهزون لحصد الميداليات بغزارة كبيرة ورسم البسمة على شفاه مسئولي ومشجعي المنتخب المصري.

ويشارك في البطولة 24 دولة هي كل من الجزائر، وأنجولا، وكوت ديفوار، والكاميرون، وكولومبيا، وكوبا، والسلفادور، وجامبيا، وغانا، وغينيا، والهند، والعراق، وكازاخستان، وكينيا، وليبيا، والمغرب، ومالي، ونيجيريا، والفلبين، وسريلانكا، وسوريا، وتايلاند، وأوغندا، والولايات المتحدة، وأوزبكستان، وزامبيا، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وتعد البطولة إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024 وتقام بالنظام الدولي والأدوات الرسمية وقانون التحكيم الدولي بعد تعديلاته الأخيرة المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية.

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