رفع درجة الاستعدادات بجميع المطارات المصرية تزامنا مع قمة المناخ بشرم الشيخ

عقد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران للوقوف على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة في جميع المطارات المصرية بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، ولفيف من قيادات وزارة الطيران ومسئولي قطاعات الأمن بالوزارة وشركاتها، وممثلى جميع الأجهزة الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتطبيق أعلى المعايير الدولية للأمن والسلامة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بجميع المطارات المصرية ومتابعة الاستعدادات لقمة المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل COP 27.

وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق محمد عباس أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين جميع الأجهزة الأمنية ومختلف الجهات العاملة بالمطارات بهدف تقديم جميع التيسيرات للمسافرين مع ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية للأمن والسلامة الجوية.

واستعرض وزير الطيران مع أعضاء اللجنة الأمنية الخطط والتدابير التي تهدف إلى الاستعداد الدائم لأية أحداث أو مواقف طارئة بجميع المطارات المصرية، كما تم استعراض خطط التأمين والسلامة بمطارى القاهرة وشرم الشيخ خلال انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ فى ضوء كثافة الحركة الجوية وضرورة تقديم كل التسهيلات وأفضل الخدمات لضيوف مصر .

وأشار الوزير إلى أهمية الاستعداد للتفتيش الدورى الذى ستجريه المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) على مطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر القادم، والذى يأتى فى إطار التفتيشات الدورية التى تجريها "الإيكاو" على مختلف دول العالم سواء على مستوى المطارات أو سلطات الطيران المدنى.

وخلال اللقاء، وجه الفريق محمد عباس بحُسن معاملة الركاب وتقديم جميع الخدمات والتيسيرات وتذليل أية معوقات قد تقابلهم، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الأمنية وفقًا لمتطلبات ومعايير منظمة الطيران المدنى الدولية (الإيكاو)، مطالباً بتوحيد معايير الإجراءات الأمنية التى يتم تطبيقها بجميع المطارات المصرية.

وشدد وزير الطيران على ضرورة رفع درجة الاستعدادات بجميع المطارات المصرية، وتطبيق خطط التأمين والسلامة، وضرورة زيادة أعداد فرق العمل ومنسقي الصالات وتوحيد الزى لهم، فضلًا عن زيادة أعداد العاملين بمنظومة نقل حقائب الركاب بما يسهم فى سرعة استلام الركاب لحقائبهم دون تأخير، وكذلك تخصيص أماكن مؤمنة للحقائب التى لم يتم استلامها تخفيفًا للازدحام وتنظيم أماكن انتظار السيارات.

ووجه بدراسة تهيئة أماكن مناسبة للمودعين والمستقبلين بالمطارات، وتشديد الرقابة الصحية والبيئية على جميع الجهات التى تقدم خدماتها للركاب.