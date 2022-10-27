عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مذكرة تفاهم لفتح سوق عمل جديد للعمالة المصرية في البرتغال قريبا

صدى البلد

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة جاهزية الوزارة للتعاون مع الجهات المختصة في دولة البرتغال ،وتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مدربة لمهن يحتاجها سوق العمل البرتغالي.

وأوضح وزير القوى العاملة خلال لقائه؛ اليوم الخميس ؛ بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفير وائل النجار سفير مصر لدى دولة البرتغال قبل استلام مهام عمله ،لبحث سبل توفير سوق عمل جديدة للعمالة المصرية بالبرتغال، أن وزارة القوى العاملة تضع ملف التدريب والتشغيل على رأس أولوياتها في إطار سياسات الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة  وتعاون مع بلدان خارجية خاصة في ملف فرص العمل .

وأوضح وزير القوى العاملة أن الوزارة لديها كل الآليات الخاصة بالتنسيق من أجل رعاية وحماية العمالة المصرية الراغبة للعمل بالخارج.

ومن جانبه أكد  السفير  عمق العلاقات المصرية البرتغالية في مختلف المجالات، وأن الدولتين سيقومون بتوقيع مذكرة تفاهم قريبا للتعاون وفتح سوق عمل جديد للعمالة المصرية في قطاعات الزراعة والسياحة والتشييد والبناء، مثمناً استجابة  وزارة القوى العاملة في  التعاون لتوفير العمالة المدربة  للعمل في البرتغال .

حضر اللقاء ؛ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وهبه أحمد مدير إدارة التشغيل بالداخل ، ومهيب أبو زيد مسئول التشغيل بالخارج بالوزارة .

IMG-20221027-WA0059
IMG-20221027-WA0059
IMG-20221027-WA0058
IMG-20221027-WA0058
IMG-20221027-WA0057
IMG-20221027-WA0057
IMG-20221027-WA0056
IMG-20221027-WA0056
IMG-20221027-WA0055
IMG-20221027-WA0055
IMG-20221027-WA0054
IMG-20221027-WA0054
IMG-20221027-WA0053
IMG-20221027-WA0053
IMG-20221027-WA0052
IMG-20221027-WA0052
القوى العاملة البرتغال عمالة مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف عن مفاجأة كولر لـ الزمالك في السوبر المصري

يقام غدا ..تعرف علي شكل طاقم الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

النقد الدولى : توصلنا لاتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليار دولار لمدة 6 أشهر

تحرير 2703 مخالفات لسائقى سيارات بسبب عدم تركيب الملصق الإلكترونى

الوزراء: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري

شاهد.. معلمان يطاردان طلابا بـ «عصا خشبية» في حوش مدرسة بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة الوزن ومنحك الشبع.. أفضل وصفات بياض البيض

4 علامات "خفية'' للسكتة الدماغية.. غالبا ما يتجاهلها الناس!

جمبسوت ملفت.. أحدث إطلالات شاهيناز| شاهد

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ