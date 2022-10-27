مذكرة تفاهم لفتح سوق عمل جديد للعمالة المصرية في البرتغال قريبا

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة جاهزية الوزارة للتعاون مع الجهات المختصة في دولة البرتغال ،وتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مدربة لمهن يحتاجها سوق العمل البرتغالي.

وأوضح وزير القوى العاملة خلال لقائه؛ اليوم الخميس ؛ بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفير وائل النجار سفير مصر لدى دولة البرتغال قبل استلام مهام عمله ،لبحث سبل توفير سوق عمل جديدة للعمالة المصرية بالبرتغال، أن وزارة القوى العاملة تضع ملف التدريب والتشغيل على رأس أولوياتها في إطار سياسات الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة وتعاون مع بلدان خارجية خاصة في ملف فرص العمل .

وأوضح وزير القوى العاملة أن الوزارة لديها كل الآليات الخاصة بالتنسيق من أجل رعاية وحماية العمالة المصرية الراغبة للعمل بالخارج.

ومن جانبه أكد السفير عمق العلاقات المصرية البرتغالية في مختلف المجالات، وأن الدولتين سيقومون بتوقيع مذكرة تفاهم قريبا للتعاون وفتح سوق عمل جديد للعمالة المصرية في قطاعات الزراعة والسياحة والتشييد والبناء، مثمناً استجابة وزارة القوى العاملة في التعاون لتوفير العمالة المدربة للعمل في البرتغال .

حضر اللقاء ؛ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وهبه أحمد مدير إدارة التشغيل بالداخل ، ومهيب أبو زيد مسئول التشغيل بالخارج بالوزارة .

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