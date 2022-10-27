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رئيس التحرير
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فن

وفد "المؤلفين والملحنين" في زيمبابوي لحضور ملتقي حقوق الطبع والنشر بأفريقيا

صدى البلد

تلقت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "الساسيرو"، دعوة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لحضور مؤتمر المنظمة المنعقد في مدينة هراري في زيمبابوي تحت عنوان "تشكيل مجال حقوق الطبع والنشر في أفريقيا".

واستقبلت سلوي الموافي سفيرة مصر في زيمبابوي، الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف والمستشار القانوني، والدكتورة شيرين جريس مدير برامج منظمة WIPO، واللواء والشاعر عمر الجبيلي نائب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

وجاء ذلك علي هامش المشاركة في أعمال ملتقي حقوق الطبع والنشر الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بالتعاون مع المنظمة الأفريقية الاقليمية للملكية الفكرية (ARIPO) -ومقرها مدينة هراري تحت عنوان "تشكيل مجال حقوق الطبع والنشر في أفريقيا".

جمعية المؤلفين والملحنين الساسيرو WIPO زيمبابوي رئيس جمعية المؤلفين والملحنين

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