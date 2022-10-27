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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثوابها عظيم في الدنيا والآخرة.. صدقة جارية غير تقليدية يغفل عنها الكثيرون

صدقة
صدقة

الصدقة الجارية.. هي التي تستمر طويلاً وتجلب لصاحبها الثواب العظيم سواء كان حيًا أو ميتًا، وأفضل صدقة جارية هي التي يفعلها صاحبها بنية صادقة وخالصة لوجه الله تعالى.. حيث أعدّ الله عظيم الأجر للمتصدقين ووعدهم بأن يخلف عليهم طالما أنفقوا في سبيل الله عز وجل. 

الصدقة الجارية

يجوز للإنسان عمل صدقة جارية لنفسه حال حياته حتى ينال ثوابًا كثيرًا قبل موته، هكذا أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ما هى أنواع الصدقة الجارية وهل يصح عمل صدقة جارية لنفسي؟". 

أنواع الصدقة الجارية التي يغفل عنها الناس

وبيًن ممدوح، الى أن هناك صدقات تقليدية يفعلها الآخرون أى ليس بها ابتكار كوضع مصحف فى المسجد أو المساهمة فى بناء مسجد أو وضع ثلاجة مياه فى الشارع للمارة. 

 

وأشار الى أن هناك أنواع من الصدقات يغفل عنها كثير من الناس كإحياء إنسان ميت، أى إحياء من فقد حاسة من الحواس الخمس، كمن ابتلى بفقد حاسة السمع فهؤلاء يكونوا غير متصلين بالعالم الخارجي عن طريق السمع، فالمساهمة فى إجراء عملية له وأن يتواصل مع الآخرين بسمعه فهذا يعد ثوابًا عظيمًا يعود على صاحبه".

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